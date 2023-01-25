В европейском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в Германии отменил все назначенные на среду, 25 января, рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители профсоюза призвали работников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов присоединиться к забастовке. "Пассажирам следует настраиваться на задержки и отмены полетов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате забастовки в европейском аэропорту будут отмены около 300 рейсов. Подобное решение затронет свыше 35 тысяч пассажиров.

В Verdi требуют повышения заработной платы на 500 евро для сотрудников, чьи контракты заключены на один год. Работодатель, в свою очередь, готов предложить более долгосрочные контакты, при этом зарплата должна остаться на прежнем уровне.