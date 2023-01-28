Как бесплатно получить дополнительную еду в самолете?

Путешественники могут рассчитывать на дополнительную еду в самолете, даже если за нее не заплатили. Соответствующий вопрос появился на страницах портала Quora, ответ на него дала одна из стюардесс, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Можете ли вы попросить дополнительную еду в самолете после того, как съели свою первую?" - с таким вопросом обратился турист, который морально готовился к авиаперелету. Как выяснилось, "любая дополнительная еда, по крайней мере, во время перелета из Европы в Азию, в основном выбрасывается", поэтому экипаж предпочитает, чтобы еда, привезенная на борт, была съедена пассажирами, сообщила бортпроводница о внутренних инструкциях авиакомпаний.

После этого она дала пассажиру несколько советов, как ему получить дополнительное бесплатное питание в самолете. "Спросите о добавке после того, как (все) обслуживание закончится, "как только) все будут обслужены. Будьте вежливы, а не требовательны, когда спрашиваете. Это имеет значение, т.к. если голодных будет много, команда имеет право выбрать, кому отдать предпочтение", - рассказала она.

Стюардесса также рассказала, что среди пассажиров существует большая конкуренция за бесплатное питание, поэтому лучше быть готовым озвучить какую-то причину, по которой должны накормить именно вас, рекомендовала она. В качестве подсказок эксперт предложила следующие варианты: задержка предыдущего рейса, очень вкусная еда или неутолимый голод. "Попробуйте некоторые гарниры, если основные блюда недоступны или зарезервированы для бизнес-класса", - предложила бортпроводница. Кроме того, эксперт напомнила, что на добавки глупо рассчитывать на борту лоукостеров, там все "допы" - за деньги.

Другие пассажиры поделились своим опытом получения дополнительной еды бесплатно. "Я довольно быстро проглотил первое, широко улыбнулся, поблагодарил, когда она (стюардесса) пришла забрать посуду, и вскоре получил второе блюдо", "Если вы правильно попросите, это определенно возможно", - отметили пользователи. В то время как одни отдыхающие получили бесплатное питание на борту, другим досталось только твердое "нет" халяве.