Самый посещаемый музей мира вводит жесткие квоты

Очередной этап борьбы с овертуризмом или по другому - с переполненностью туристами, начал самый посещаемый музей мира. Речь идёт о парижском Лувре. Музей вводит жёсткие квоты на посещение - предполагается, что новая электронная система продажи билетов сможет "удержать" численность ежедневных посетителей на уровне 30 тыс. человек. Об этом заявило руководство известной парижской достопримечательности. Правда, так и неясно, как именно музей планирует ограничивать туристов квотой в 30 тыс. так, чтобы пресечь злоупотребления билетных спекулянтов. А как известно, даже электронные именные билеты не всегда спасают общество от этих "жуков", передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Проблемы с переполненностью для парижского Лувра, как пишут французские СМИ, снова становятся актуальными: в 2022 году знаменитый музей принял 7,8 миллиона посетителей - на 19% меньше, чем в 2019 году, но уже на 170% больше, чем в 2021 году, когда французские музеи были закрыты почти на пять месяцев из-за ковида.

Именно в этот момент директор Лувра Лоуренс де Карс заявила, что готов нажать на кнопку "пауза": руководством принято ограничить количество входов в день до 30 000 человек.

Напомним, что до пандемии музей мог принять до 45 000 человек в самые многолюдные дни. И ни к чему хорошему это не приводило - на входе скапливались невероятные очереди, у знаменитых шедевров, вроде "Моны Лизы" было не протолкнуться из-за собирающейся толпы... А самое главное - сотрудники Лувра неоднократно объявляли забастовку, жалуясь на беспрецедентное ухудшение условий труда в условиях рекордного скопления людей.

Отработанные в ковид практики контроля теперь должны сослужить службу и против переполненности музея. Так, со слов де Карс, на данный момент 80% билетов реализуются через службу бронирования - и это поможет как сократить очереди, так и при поддержке новой политики руководства стабилизировать посещаемость в 2023 году на уровне от 7,5 до 8 миллионов посетителей - т. е. как и около 17 лет назад. "Наша цель - чтобы посещение Лувра было приятным опытом, особенно для тех, кто впервые посещает музей, а это 60% посетителей", - заявила гендиректор музея. Также она отметила, что готова стать первым директором музея, сознательно принявшим решение ограничить количество посетителей", принимая во внимание не только потребности публики, но также и состояние персонала. Также она заявила, что Лувр не будет планировать никаких крупных выставок, тем более, что в музее намечена реконструкция, даже несмотря на то, что во время Олимпийских игр летом 2024 года Париж примет около десяти миллионов посетителей.

При этом отметим, что иностранные туристы посещают Лувр существенно чаще внутренних - в 2022 году 70% посетителей Лувра были иностранцами, возобновившими поездки после пандемии. Лидировали американцы - до 18% от общего числа, а также европейские туристы - около 27% из Великобритании, Германии, Италии и Испании. Правда, почти пропали туристы из Китая, хотя их поток до пандемии составлял от 8 до 10% от общего числа. В декабре среднесуточная посещаемость составляла 25 000 человек, а в период Рождества и Нового года она увеличилась до 30 000 человек - и на этом в Лувре хотели бы ограничиться.

При этом французские СМИ добавляют, что обычно покупкой билетов обеспечивается почти треть годового бюджета Лувра в размере 200 млн евро. Причем часть этих билетов так или иначе субсидируется государством - это число доходит до половины. То есть, необходимо взвесить и подробности финансовых последствий ограничения посещаемости. Тем более, что за ковидные годы Лувр получил от правительства 120 млн евро исключительной помощь, да и теперь вынужден просить господдержки, чтобы справиться с растущими затратами на электроэнергию, которые составляют 10 миллионов евро. И это не считая проблем с билетными спекулянтами.