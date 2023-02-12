Названо самое безопасное кресло при крушении самолета

Самым безопасным местом в самолете при крушении назвали среднее кресло последнего ряда. Об этом заявил глава отдела авиации CQUniversity Australia Дуг Друри (Doug Drury) в статье для The Conversation.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в статье эксперт привел данные из исследования авиационных происшествий за 35 лет, проведенного Time, в котором говорится, что на средних задних сиденьях самолета наиболее низкий уровень смертности - 28 процентов. Друри отметил, что это обусловлено близостью к выходу из самолета.