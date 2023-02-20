Россия и Китай возобновили безвизовые групповые турпоездки

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития, передает Day.Az.

В документе прописано, что для прибытия китайских туристов в Россию необходимо предоставить Минэкономразвитию актуальный список туристических компаний Китая, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения. В дальнейшем этот список должен быть передать Пограничной службе ФСБ РФ.

В Минэкономразвития отметили, что ожидают этот список от Министерства культуры и туризма КНР в ближайшее время.