https://news.day.az/tourism/1539710.html Россия и Китай возобновили безвизовые групповые турпоездки
Россия и Китай возобновили безвизовые групповые турпоездки
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития, передает Day.Az.
В документе прописано, что для прибытия китайских туристов в Россию необходимо предоставить Минэкономразвитию актуальный список туристических компаний Китая, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения. В дальнейшем этот список должен быть передать Пограничной службе ФСБ РФ.
В Минэкономразвития отметили, что ожидают этот список от Министерства культуры и туризма КНР в ближайшее время.
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