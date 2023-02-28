Массовая отмена авиарейсов в США

Начавшийся вечером в понедельник мощнейший снегопад привел к отмене или задержке порядка 900 авиарейсов на северо-востоке США, сообщает Day.Az со ссылкой на NBC.

"Нью-Йорк будет находиться на южной окраине самого сильного снегопада <...>, вероятно, это будет самая сильная метель в сезоне", - сообщили в Национальной метеорологической службе.

В зоне непогоды оказался весь северо-восток США - долина Гудзона, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэн, Массачусетс и другие штаты.

Сообщается о порядка 400 отмененных рейсах - в аэропортах Нью-Йорка, Бостона и других городов. Еще несколько сотен задержаны.

Власти готовятся к удару стихии: власти некоторых штатов перевели часть госслужащих на удаленку, жителей попросили без необходимости не садиться за руль и не выходить из дома. Кроме того, сообщается о перебоях в электроснабжении.