Массовая отмена авиарейсов в США
Начавшийся вечером в понедельник мощнейший снегопад привел к отмене или задержке порядка 900 авиарейсов на северо-востоке США, сообщает Day.Az со ссылкой на NBC.
"Нью-Йорк будет находиться на южной окраине самого сильного снегопада <...>, вероятно, это будет самая сильная метель в сезоне", - сообщили в Национальной метеорологической службе.
В зоне непогоды оказался весь северо-восток США - долина Гудзона, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэн, Массачусетс и другие штаты.
Сообщается о порядка 400 отмененных рейсах - в аэропортах Нью-Йорка, Бостона и других городов. Еще несколько сотен задержаны.
Власти готовятся к удару стихии: власти некоторых штатов перевели часть госслужащих на удаленку, жителей попросили без необходимости не садиться за руль и не выходить из дома. Кроме того, сообщается о перебоях в электроснабжении.
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