Страшное явление в самолетах усилится

Изменения климата могут привести к тому, что страшное явление в самолётах, приводящее к 37.6% всех несчастных случаев, может усилиться. Об этом заявили британские эксперты на страницах газеты Daily Mail. Впрочем, так как речь идёт о турбулентности, особенно об одном из её самых неприятных видов - внезапной турбулентности при ясном небе, туристам дали простые советы, как с большой вероятностью избежать травм, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В целом именно турбулентность стала причиной 37.6% несчастных случаев на борту самолётов за несколько последних лет. Британское Федеральное авиационное управление опубликовало данные о 146 серьезных травмах в результате турбулентности с 2009 по 2021 год. Причем травмы могут быть и очень серьёзными - до переломов и даже летальных исходов. Правда, чаще всего страдают члены экипажа, часто остающиеся на ногах во время "воздушных ям". Однако, напомним, именно турбулентность и резкое снижение самолёта стало причиной ЧП на недавнем рейсе Lufthansa из Техаса в Германию, после которого самолёту пришлось совершить экстренную посаду и семь пассажиров госпитализировали с травмами. Бывают и более травмоопасные рейсы - как заявляет издание, за два дня в декабре на двух рейсах в Гонолулу и в Хьюстон от травм в результате внезапной турбулентности пострадал 41 человек.

Эксперты пояснили для туристов, что по факту, турбулентность - это такие воздушные "штормовые волны", движущиеся самым хаотичным образом. Наиболее опасным типом является турбулентность при ясном небе, которая часто возникает без видимого предупреждения. Её причиной становятся воздушные течения на больших высотах, называемые "струйные течения", своего рода "воздушные реки". Их в свою очередь вызывает ситуация, когда две огромные воздушные массы, расположенные близко друг к другу, движутся с разной скоростью. Если разница в скорости достаточно велика, на границе воздушных потоков и происходят грандиозные "завихрения", подобные водоворотам в воде. "Когда эти водовороты того же масштаба, что и самолет, они заставляют одну сторону самолета подниматься вверх, а другую - опускаться или заставляют самолет очень быстро терять и набирать высоту", - пояснил Томас Гуинн, профессор метеорологии в Университете аэронавтики Эмбри-Риддл в Дейтона-Бич, Флорида.

При этом умеренной турбулентности можно избежать, поднимаясь на большую высоту, а вот зоны сильной турбулентности желательно избегать вообще. К счастью, об общих областях турбулентности предупредить, как правило, можно. "Если индикаторы указывают на серьезную опасность, мы обычно ожидаем, что пилоты будут избегать этих регионов", - добавил эксперт.

Проблема в том, что изменение климата оказывает своё влияние не только на водные, но и на воздушные течения и меняет температурные режимы в верхних слоях атмосферы, что вызывает большую нестабильность струйных течений. Так описал ситуацию Пол Д. Уильямс, профессор атмосферных наук в Университете Рединга в Англии. "На крейсерских высотах, где летают самолёты, тропики нагреваются быстрее, чем полюса... что приводит к более сильной разнице температур между севером и югом по всему струйному течению, и именно эта разница температур вызывает "сдвиг ветра" и "водовороты" воздушных масс", - заявил эксперт. Надеется он только на то, что люди научатся лучше предсказывать турбулентность и специализированные прогнозы, которые используются для поиска ровных маршрутов, постепенно улучшаются.

А пока Федеральное агентство дало туристам простой совет по безопасности. Как показали данные исследований травм, полученных при турбулентности, большинство пассажиров с серьезными травмами получили их в тот момент, когда передвигались по салону или сидели без ремней безопасности. Они, как и чаще всего получающие травмы стюардессы, просто не смогли удержаться на ногах при резкой перемене положения самолёта, в итоге - падения, связанные с переломами; также возможны проблемы с позвоночником и шеей. Так что туристам советуют как можно реже ходить по салону, на своём месте сидеть желательно с пристёгнутым ремнём безопасности, особенно если прозвучало предупреждение о турбулентности. Родителям маленьких детей отдельно рекомендуют пользоваться специальными ремнями для большей безопасности.