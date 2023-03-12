На круизном лайнере произошла вспышка норовируса

Около 300 пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заразились норовирусом, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации центра, минимум 284 пассажира из 2881 оказались инфицированы. У них наблюдаются приступы рвоты и диареи. Что именно вызвало вспышку заболевания, не уточняется.

Норовирус называют вирусом "круизных судов". Именно он вызывает 90% вспышек заболевание с диареей и рвотой.