Нация пассажиров, которая с большей вероятностью выживают в авиакатастрофе

Большая вероятность остаться в живых после авиакатастрофы есть у британцев, в отличие от представителей других национальностей. Такой шокирующий вывод сделал генеральный директор одной из крупнейших в мире компаний по обеспечению авиационной безопасности Afuzion Inc сделал Вэнс Хилдерман, передал Sun Online Travel, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Хотя авиакатастрофы становятся все более редкими, они, к сожалению, все еще случаются время от времени. По словам эксперта, повысить шансы выбраться живым в случае аварии британцам помогает национальная черта - культура соблюдения очереди: они не толкаются, сильно не поддаются паники во время чрезвычайных ситуаций и не лезут массово вперед, соблюдая инструктаж.

"Во многих странах нет такой культуры очередей, как в Великобритании, их эффективная организация - один из лучших способов, с помощью которого мы можем вывести больше людей живыми из самолета. Дело не только в том, чтобы думать о себе, вы должны думать о своих попутчиках, и все, кто одновременно спешит, вызовут проблемы в проходах. Выстраивание в очередь и эффективное перемещение - это то, на что вы надеетесь во время ЧП, но к этому совету не всегда прислушиваются", - поделился он.

Кроме того, специалист также предупредил туристов о необходимости не брать с собой сумки во время экстренной эвакуации, а оставлять их на местах, а также не игнорировать указания по технике безопасности в подобных ситуациях. "Людям говорят не паниковать и не хватать свои вещи, но они делают наоборот - спешат и пытаются выйти из самолета, и будь то сумка или другие личные вещи, всегда пытаются их прихватить с собой. Такие действия задерживают людей и создают проблемы в салоне, которые не нужны. Жизненно важно вовремя покинуть салон, но первое, что пассажиры делают во время ЧП, игнорируют это сообщение", - добавил Хилдерман.

Не только человеческая собранность играет роль в выживаемости, но и определенные предметы и вещи, считает авиаэксперт. Еще один его совет - быть готовым к неожиданным визитам в более холодный климат, если самолет перемещается между теплыми регионами. Например, выделить место для теплой кофты или даже легкой куртки. "Я всегда, когда путешествую, беру с собой куртку. Это не совсем то, что надо, но она обеспечит дополнительный слой тепла, пока вы ждете прибытия спасателей, что, надеюсь, должно произойти всего через несколько минут после того, как вы упадете", - отметил собеседник.

Также следует отказаться от пользования телефоном хотя бы на время взлета и посадки. "В такие моменты я бы убрал свой телефон, послушал инструктаж по технике безопасности и просто обратил внимание на то, что происходит. Подумайте, где находится ваш ближайший выход, как вы выберетесь в случае чрезвычайной ситуации и тому подобное. Это может иметь большое значение", - посоветовал он.

Даже часто летающим пассажирам специалист по авиабезопасности рекомендовал регулярно обращать внимание на инструктажи от стюардесс перед полетами на случай, если информация от разных авиакомпаний отличается: "Обычно я обращаю внимание каждые четыре или пять рейсов, просто чтобы посмотреть, что они (стюардессы) говорят. Всегда полезно освежить свой разум и знать, на что нужно обращать внимание".

Выбор правильного места тоже может иметь значение для пассажиров. Хилдерман заверил, что всегда сам выбирает кресло для посадки. И это, как правило, место над крылом, прямо рядом с аварийной дверью, т.к. оно самое безопасное.

Тем не менее глава компании призвал не паниковать, ведь самолеты считаются наиболее безопасным видом транспорта, а если постоянно думать о катастрофе, то проще никуда не выходить из дома.