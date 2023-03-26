У берегов Хургады замечена гигантская акула

В прибрежные воды туристического города Хургада приплыла гигантская акула, в связи с чем туристам рекомендовано держаться подальше от мест, где она может находиться. Правда, речь идет не о кровожадном морском хищнике, а дружелюбной китовой акуле, которая для человека не представляет опасности и находится под защитой экологов. Предписание о запрете приближения к животному во избежание у нее стресса выпустили активисты из Общества по сохранению морской среды в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, согласно сообщению египетского издания Cairo24, зоозащитники выпустили несколько инструкций по сохранению представителей китовых акул. Наиболее важные рекомендации сводятся к тому, что к морскому существу не надо пытаться прикасаться, нельзя кататься на акуле или преследовать ее, а также пытаться изменить курс животного. При обнаружении китовой акулы разрешается двигаться и вести себя обычным образом с соблюдением дистанции не менее 3 метров от нее и 4 метров, если ведется съемка и используется фотовспышка.

Сотрудники морской службы заметили появление знаменитой беззубой китовой акулы в минувшую среду в районе рифа Фанадир к северу от Хургады. Появление представителей этого вида стало частым явлением в различных регионах Красного моря, особенно на юге, где она считается главной сезонной достопримечательностью для туристов.

Глубины Красного моря славятся своим разнообразием и появлением различных видов морских организмов. Отдыхающие ныряют в воду и наблюдают за морским миром с яхт. "Хотя китовая акула относится к акулам, она не является хищником, т.к. питается планктоном. Она набирает огромное количество воды и отфильтровывает ее, оставляя для себя микроскопические организмы и планктон", - пояснил изданию основатель Общества спасения и охраны морской среды в Красном море Хасан аль-Тайеб.

Справка: Китовая акула - это самая крупная из существующих в настоящее время видов акул, а также самая большая из современных рыб. Её вес может достигать 12-20 метров, а вес - 21 тонну. Представители этого вида плавают медленно, обычно не быстрее 5 км/ч. Для человека не представляют опасности. Численность китовых акул постоянно сокращается, поэтому вид считается редким. Продолжительность жизни - до 70 и даже, по некоторым данным, 100 лет.