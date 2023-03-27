Популярная страна Азии запустила туристические поездки для домашних животных

В Южной Корее запустили специальные туры с чартерными перелетами для домашних животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Korea Bizwire.

Жителям азиатской страны предлагается отправить домашних питомцев на остров Чеджу. Первая группа - 33 туриста и 18 собак - прибыла на курорт в четверг, 16 марта, по путевке Корейской туристической организации. Следующие три дня путешественники и их любимцы будут посещать различные зоокафе, пляжи и парки популярного острова.

Отмечается, что первые 50 мест, каждое из которых стоило 390 тысяч вон (23 тысячи рублей), были распроданы всего за пять дней после старта продаж. Стоимость поездки в апреле уже выросла до 500 тысяч вон (29 тысяч рублей) - тем не менее путевки также успели выкупить.