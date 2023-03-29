Туристам назвали самые грязные места в гостиничном номере

Пребывание в отеле может быть роскошью, но туристы могут быть неприятно удивлены, где в их гостиничном номере могут скрываться бактерии - "сенсорные" зоны и другие места, а вовсе не туалет. Его горничные как раз-таки часто чистят. Список вещей, которые подвергают путешественника опасному контакту с микробами, согласно газете Express, перечислила в новом отчете старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера и микробиолог Примроуз Фристоун, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Отели обслуживают тысячи туристов каждый год, и, к сожалению, номер не всегда может быть убран так тщательно, как хотелось бы гостям. Итак, какие места в гостиничных номерах могут оказаться самыми грязными, по версии эксперта?

"Кто бы ни останавливался в вашем номере до вас, бактерии, грибки и вирусы будут распространяться по всей мебели, коврам, занавескам и поверхностям", - предупредила она. По словам микробиолога, риск заражения микробами зависит от того, насколько хорошо персонал отеля убирал номер.

А вообще туристы подвергаются риску нацеплять бактерий еще до того, как войдут в свой гостиничный номер, поскольку лифт тоже является рассадником микробов. Кнопки лифта "постоянно нажимаются множеством разных людей" - так микроорганизмы "кочуют" с одних рук на другие.

Еще один предмет, который часто упускается из виду во время уборки, а значит, кишит бактериями - это дверные ручки. Доктор Фристоун порекомендовала туристам самостоятельно обрабатывать ручки дверей с использованием дезинфицирующего средства, а также мыть руки перед едой и не прикасаться ими к лицу. Что касается "сенсорных зоны" - выключатели света, телевизионные пульты - их тоже редко дезинфицируют.

Кроме того, чашки, которые, возможно, горничные не помыли должным образом или те просто стояли в течение некоторого времени, могут иметь слой пыли внутри.

Еще один грязный предмет - покрывало. Его, в отличие от наволочек и простыней, стирают редко и от гостя к гостю оно переходит, накапливая бактерии. "Эти ткани могут стать невидимыми резервуарами для патогенов, такими же, как сиденье для унитаза", - добавила она. Некоторые мягкие предметы, такая как шторы, жалюзи и подушки, также с меньшей вероятностью чистятся между гостями, поэтому с ними тоже надо быть осторожными.

Что еще часто бывает грязным в гостиничном номере, так это телефон, чайник и кофемашина. Они также могут быть "микробными магнитами", и вирусы могут жить на их поверхностях в течение нескольких дней.

Доктор Фристоун также предупредила путешественников, чтобы они остерегались постельных клопов, которые "являются экспертами по пряткам в узких, маленьких помещениях, оставаясь в состоянии покоя без кормления в течение нескольких месяцев". Клопы, как правило, прячутся в углах и щелях кроватей или могут залезть в багаж.

В то же время микробиолог призвала не бояться туалета как источника бактерий, поскольку ванная комната на самом деле является одним из самых чистых мест в номере. Персонал отеля почти всегда тщательно убирает ее между гостями, что снижает вероятность попадания микробов.

Микробиолог также порекомендовала туристам брать с собой в номер тапочки или толстые носки, а также регулярно мыть и дезинфицировать руки. Хотя туристы могут ожидать, что пятизвездочный отель должен быть чище, чем посредственная гостиница, доктор Фристоун отметила, что это не всегда так. "Поскольку отели с более высоким статусом, как правило, чаще пользуются номерами, более дорогой номер в пятизвездочном отеле не обязательно означает лучшую уборку, поскольку расходы на уборку номеров снижают прибыль. Поэтому, где бы вы ни остановились, возьмите с собой упаковку антисептических салфеток и используйте их на твердых поверхностях в вашем гостиничном номере", - посоветовала она.