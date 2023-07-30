В магазине в Испании взимают плату с туристов, которые приходят «просто посмотреть»

Магазин в Испании взимает плату с туристов, которые приходят "просто посмотреть", пишет местное издание The Local, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали работники сувенирного магазина в Барселоне, каждый день к ним заходят толпы туристов, но многие из них не покупают товары, а просто смотрят ассортимент, создавая очереди внутри помещения. В ответ на это хозяева лавки разместили объявление, что посетители, которые "просто смотрят", должны заплатить €5.

Тони Мерино, один из менеджеров магазина, пояснил, что он и его партнеры не заинтересованы в том, чтобы на самом деле взимать плату с туристов, но размещенное на витрине объявление значительно снизило количество зевак.

Впрочем, пользователи соцсетей не поддержали инициативу и обвинили руководство магазина в чрезмерной жадности. Однако Тони сообщил, что пока он и коллеги не готовы отказаться от нового правила, так как оно имеет больше пюсов, чем минусов.