Греки объявили войну туристам

На греческом острове Парос местные жители взбунтовались и объявили войну туристам, чтобы дать отпор "неправомерному захвату" пляжей. Они создали "Движение полотенец", устав от того, что не могут найти свободное место на берегу из-за агрессивных фирм по аренде шезлонгов, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

Разъяренные греки утверждают, что нелегальные предприниматели навязывают туристам дорогие шезлонги и не оставляют местным жителям пространства для пляжного отдыха. Участники бунта в июле устроили демонстрацию на берегу Эгейского моря с нарисованными от руки транспарантами: "Верните пляж: движение граждан Пароса за бесплатные пляжи".

Поскольку движение распространяется и на другие острова, Костис Хадзидакис, министр национальной экономики и финансов Греции, приказал полиции усилить патрулирование в популярных районах и пресечь незаконные действия. "Мы никому не отдадим пляжи", - пообещал он.

Греция в этом году бьет рекорды по посещаемости туристами, и в итоге в стране возникло множество мелких компаний, взимающих плату за бронирование полотенец и шезлонгов на лучших пляжах. Так, фирма Save Paros Beaches просит с туристов 60 евро за аренду зонтика и двух шезлонгов на день. За 120 евро посетители могут насладиться "VIP-зоной".

Выступающие против такого положения дел местные жители отмечают, что пляжи являются общественными и доступны для всех бесплатно. В их заявлении говорится: "Мы заявляем о своем праве на общественное пространство, нашем праве пользоваться нашими пляжами. На них посягают жадные, социально безответственные бизнесмены, которые полностью занимают пляжи или выходят далеко за пределы зоны, которую имеют право законно арендовать".

Первым небольшим успехом движения греков стало закрытие на пляже Санта-Мария на острове Парос трех фирм по аренде шезлонгов в результате расследования и изучения земельного кадастра Сироса. Главный город Сироса, Эрмупули, является административной столицей Южно-Эгейского региона.

Движение на Паросе нашло отклик у жителей других Кикладских островов, местные выразили аналогичные опасения по поводу ситуации в Фессалии, Наксосе и Родосе. Греческое издание Hellas Posts сообщило в среду, что жители Наксоса "бунтовали" в ответ на "преступное поведение пляжных баров", гарантирующих места на пляже за покупки.

Елена Андрианопулу, участница движения на Наксосе, рассказала: "За несколько дней в нашу группу в соцсетях вступило более 3500 участников. Мы написали открытое письмо, подписанное более чем полутора тысячами человек, которое направим в прокуратуру и властям. В то же время мы начали снимать с дрона ситуацию на ключевых пляжах, чтобы сопоставить ее с концессионными решениями и выявить нарушения закона".