В Анталии превышен еще один порог: после рекорда по числу туристов курорт отчитался о прибытии более чем 9.5 млн туристов воздушным транспортом. Такие данные представило Управление культуры и туризма провинции Анталия, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно представленной статистике, всего количество туристов, прибывших в Анталию воздушным транспортом в период с 1 января по 10 августа в 2023 году, составило 9 миллионов 56 тысяч 921 человек.

Как добавляют представители управления, количество туристов выросло на 21% по сравнению с теми же датами прошлого года. А только по итогам августа прирост к прошлому году зафиксирован на 11%, за сосчитанные 10 дней августа турпоток составил почти 873 тыс. человек.

"С этими цифрами Анталья оставила позади 2019 год, который называют годом рекордов в туризме", - также уверили в управлении.