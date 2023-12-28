Бакинский аэропорт переходит на усиленный график работы в праздничные дни

В связи с Днём солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом, Международный аэропорт Гейдар Алиев с 28 декабря по 7 января 2024 года переходит на усиленный график работы в целях обеспечения комфорта пассажиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Бакинский аэропорт постоянно стремится улучшать качество обслуживания предлагая пассажирам оптимальные условия во время путешествий. Усиленный режим работы направлен на обеспечение безопасности пассажиров, своевременное выполнение рейсов и поддержание высокого уровня обслуживания.

Учитывая увеличение пассажиропотока в праздничные дни, пассажирам рекомендуется прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета рейса, во избежание возможных задержек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев поздравляет всех пассажиров с предстоящими праздниками, желает ярких впечатлений и безопасных путешествий!

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