Анталью посетило рекордно число туристов

В прошлом году 15 689 258 иностранцев посетили турецкую провинцию Анталья, которая является одним из самых известных туристических центров мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в управлении культуры и туризма Антальи. Согласно информации, это является самым высоким показателем за все периоды.

Среди иностранцев, посетивших Анталью в прошлом году, большинство составили граждане России. За год Анталью посетили 3 461 762 россиянина. Второе место занимает Польша. За год количество польских граждан, приехавших в Анталью, составило 1 68 150 человек. Это на 39,6 процента больше, чем годом ранее.

Предыдущий рекорд по количеству туристов, приехавших в Анталью, был зафиксирован в 2019 году. За этот период количество иностранных туристов, посетивших город, составило 15 280 763 человека.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!