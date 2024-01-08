В Баку отведены территории для развития курортного туризма

Для развития курортного туризма в Баку до 2040 года отведено около 169,8 га новых площадей.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Отмечается, что местный пляжный туризм на северном и южном побережьях Каспия на Абшеронском полуострове развивался на протяжении десятилетий. Сегодня курорты на Абшероне стали одной из значимых туристических достопримечательностей. На этих курортах есть привлекательные элементы ландшафта, а также магазины, рестораны, чистая вода, тенты и многое другое, что позволяет посетителям, в том числе туристам отдохнуть в комфортной обстановке. Близость курортов к небольшим сельским центрам с парками водных развлечений, историческими местами и памятниками, местами для шопинга (мастерские, где изготавливаются изделия ручной работы), а также кафе и ресторанам повышают туристическую привлекательность этих мест. Генеральным планом предусмотрено проведение мероприятий по улучшению окружающей среды с целью повышения качества водоемов и тем самым оказания положительного влияния на городской пляжный туризм.

"Кроме того, совершенствование транспортной сети позволит осуществлять частные экскурсии из пляжных зон в места расположения важных туристических достопримечательностей Баку", - говорится в документе.

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