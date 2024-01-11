Первая страна ЕС начала выдавать цифровые шенгенские визы
Франция стала первой страной Европейского союза (ЕС), которая начала выдавать шенгенские визы онлайн. Так она готовится к Олимпийским играм 2024 года, пишет Telegram-канал Travel News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
С 1 января страна запустила портал по выдаче цифровых виз France-Visas. Уточняется, что в первую очередь сайт рассчитан на спортсменов-участников Игр в Париже, журналистов и делегатов.
"Платформа собирает биометрические данные от заявителей онлайн через сеть консульств и поставщиков услуг", - сообщает радио RFI. Визы будут не прикреплять к паспортам, а интегрировать напрямую в аккредитационные карты участников мероприятий.
Всего планируется выдать около 70 тысяч цифровых шенгенов.
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