Первая страна ЕС начала выдавать цифровые шенгенские визы

Франция стала первой страной Европейского союза (ЕС), которая начала выдавать шенгенские визы онлайн. Так она готовится к Олимпийским играм 2024 года, пишет Telegram-канал Travel News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 1 января страна запустила портал по выдаче цифровых виз France-Visas. Уточняется, что в первую очередь сайт рассчитан на спортсменов-участников Игр в Париже, журналистов и делегатов.

"Платформа собирает биометрические данные от заявителей онлайн через сеть консульств и поставщиков услуг", - сообщает радио RFI. Визы будут не прикреплять к паспортам, а интегрировать напрямую в аккредитационные карты участников мероприятий.

Всего планируется выдать около 70 тысяч цифровых шенгенов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!