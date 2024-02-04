Пляжи известного турнаправления заполонили медузы

На пляжах Пхукета появилось большое количество медуз, предположительно, относящихся к ядовитым. Для успокоения туристов спасатели вчера весь день собирали выброшенную на берег живность и закапывали в песок, сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Новости Пхукета".

30 января нашествие медуз отмечено во многих местах на западном побережье курортного острова - от Май Као на севере до Карона в южной части.

Спасатели рассказали, что много медуз было у отеля Le Meridien Phuket Beach Resort. При этом они не смогли точно определить вид. Ранее специалисты обнаружили трех представителей вида Cephea в акватории пляжа Карон. По информации ученых, они не представляют серьезной опасности для людей.

Медузы семейства Cephea распространены в Индийском океане. В справочных источниках этих морских обитателей называют весьма ядовитыми, но не причиняющими особого вреда человеку. Обычно стрекающие щупальца не оставляют больших поражений кожи, а только вызывают болезненные ощущения. Однако очевидно, что купаться в море среди множества таких медуз - занятие достаточно опасное.

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