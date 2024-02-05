https://news.day.az/tourism/1634535.html Boeing подвергся критике за низкое качество самолетов
Boeing подвергся критике за низкое качество самолетов
Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолетов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Кларк указал на снижающееся качество самолетов американской корпорации, напомнив о случае с Boeing 737 MAX, у которого сорвало дверь в воздухе.
Отмечается, что он впервые планирует направить своих инженеров наблюдать за производственными линиями концерна, в то время как ранее "это не было бы санкционировано".
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