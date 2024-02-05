Boeing подвергся критике за низкое качество самолетов

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Кларк указал на снижающееся качество самолетов американской корпорации, напомнив о случае с Boeing 737 MAX, у которого сорвало дверь в воздухе.

Отмечается, что он впервые планирует направить своих инженеров наблюдать за производственными линиями концерна, в то время как ранее "это не было бы санкционировано".

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