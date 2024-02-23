Booking столкнулась с угрозой крупного штрафа от испанского регулятора

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании может оштрафовать сервис онлайн-бронирования отелей Booking на $530 млн. Сумма станет рекордной для регулятора, пишет El País, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы разочарованы предложенной резолюцией комиссии и совершенно не согласны с ее выводами", - отреагировали на новости в Booking.

Испания сообщит о своем решении не раньше июня. Если оно станет окончательным, компания намерена обжаловать его в суде.

Регулятор начал разбирательство в отношении Booking из-за возможного злоупотребления положением на рынке осенью 2022 года после жалоб от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

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