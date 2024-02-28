У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У самолета авиакомпании British Airways с пассажирами на борту отказал один из двигателей во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Пекина в Лондон во вторник, 27 февраля. Отмечается, что двигатель лайнера отказал незадолго до его посадки в аэропорту назначения.

По данным источника, командир воздушного судна подал сигнал бедствия Mayday, который используется в ситуациях, представляющих непосредственную угрозу для жизни людей.

Несмотря на произошедшее, пилотам удалось благополучно посадить самолет в лондонской авиагавани. Никто из пассажиров не пострадал.

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