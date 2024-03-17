Стюардесса нажала переключатель в кресле пилота и едва не вызвала падение Boeing

Авария, произошедшая с самолетом чилийской авиакомпании Latam Airlines, могла быть вызвана ошибкой стюардессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет источники сообщили The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источника, ЧП произошло не из-за технической неисправности Boeing 787-9 Dreamliner, а из-за того, что стюардесса во время подачи еды случайно нажала переключатель в кресле пилота, подтолкнув его вперед к панели управления. После этого нос самолета опустился, что едва не вызвало его падение. В конце концов пилот восстановил управление и благополучно посадил воздушное судно.

Как пишет WSJ, переключатель оборудован крышкой и не предназначен для использования, когда кто-то находится в кресле.

11 марта летевший из Сиднея в Окленд самолет Latam Airlines начал сильно трястись и падать. В результате инцидента пострадали около 50 человек. По словам одного из пассажиров, люди "вылетали со своих мест, летали по проходам и ударялись о верхнюю часть самолета".

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