В Малаге вывешиваются антитуристические лозунги

Испанская Малага уже много лет является популярным туристическим направлением. Портовый город на юге страны привлекает историческими памятниками, морем и красивыми обзорными площадками. В 2023 году Малагу посетили рекордные 14 миллионов туристов из Испании и других зарубежных стран. Многие из иностранных туристов даже решили, что Малага станет их новым домом. По данным Национального института статистики Испании, восемь из десяти новых жителей были неиспанского происхождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Euronews, в последние месяцы жители Малаги начали восставать против туристов. Центр города захлестнула волна сообщений ненависти. Туристов встречают негативные вывески и наклейки. Некоторые из них гласят: antes estaera mi casa, в переводе "раньше это был мой дом", apestando a turista - "пахнет туристом".

Количество туристов в южном испанском городе на протяжении многих лет было очень высоким, но после пандемии коронавируса их приток стал еще более заметным. Некоторым местным жителям это надоело. За этим антитуристическим настроением стоит владелец популярного бара Drunkorama, который начал расклеивать по центру города осуждающие наклейки.

Местные предприниматели и владельцы недвижимости также отреагировали на растущий туристический интерес в последние месяцы и годы. Все больше квартир предлагаются для краткосрочного проживания. С улиц исчезают магазины, в которых туристы по своей природе ничего не покупают. В городе из-за огромного туристического спроса выросли цены практически во всех секторах.

Однако не только туристы меняют характер и лицо города. За последние годы около 630 технологических компаний открыли свои офисы в Малаге, включая Google. Их привлекает сочетание приятной рабочей среды и теплого климата, и благодаря этому Малага в настоящее время превращается в своего рода европейскую Силиконовую долину.

Другие испанские направления также испытывают трудности с наплывом туристов в последние годы. Это, например, Канарские острова, особенно Тенерифе. Похожая ситуация сложилась, например, на соседней Майорке. Некоторые города начинают бороться с наплывом туристов. Например, итальянская Венеция в этом году ввела плату за вход в центр города для однодневных туристов.

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