Туристов предупредили о начале «суровых условий»

Очередное предупреждение о начале "суровых условий" для отдыха в Таиланде выпустил Метеорологический департамент страны. В 36 провинциях прогнозируются грозы, сильные ветры и потенциальные ливни с градом. Всё это происходит на фоне периода сильной жары, охватившей страну, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"По состоянию на 6 часов утра сегодня, 15 апреля, система низкого давления, вызванная преобладающей жарой, охватила верхнюю часть Таиланда, что привело к изнурению и риску внезапных гроз. Населению рекомендуется принять меры предосторожности для защиты своего здоровья от сильной жары, в том числе избегать длительного пребывания на свежем воздухе", - сообщает департамент.

Так, на курорте Паттайя, и во всей окрестной провинции ожидают до +40 градусов днем. Вероятность возникновения гроз - не выше 10%. На севере в провинции Чиангмай температуру обещают и выше - до 42 градусов и сильный ветер. Вероятные грозы и сильные порывы ветра возможны и в других курортных провинциях. Жителей и туристов призывают "сохранять бдительность в отношении опасностей, связанных с этими суровыми погодными условиями".

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