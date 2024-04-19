Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

Международный аэропорт Дубая, являющийся одним из крупнейших транспортных хабов в мире, решил ограничить число прибывающих рейсов с 12:00 по местному времени (совпадает с Баку) 19 апреля на 48 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила компания-оператор аэропорта Dubai Airports в соцсети X.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать гостей, пострадавших от задержек, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями. Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов", - говорится в заявлении Dubai Airports.

Мощный ливень обрушился на Дубай в ночь на 16 апреля. Очевидцы рассказывали, что в городе случился "полный коллапс": в городе не работала подземка и не ходили автобусы. Люди начали организовываться в чатах, чтобы помочь друг другу добраться до нужного места, поскольку вызвать такси было невозможно.

В тот же день аэропорт Дубая полностью прерывал работу на 25 минут из-за затопления, а затем со сбоями возобновил отправку рейсов. Ситуацию осложняло то, что подъезды к аэропорту были затоплены или заблокированы. Из-за непогоды в аэропортах ОАЭ более чем на сутки застряли около 3 тыс. российских туристов, в самой воздушной гавани возникли давки на стойках регистрации.

"Такой давки я не видела очень давно! Некоторым пассажирам перерегистрировали билеты с 16 апреля аж на 19 апреля. Потом выясняется, что нас, пассажиров, готовы разместить в отелях. Бежим отменять прохождение паспортного контроля, забираем багаж. В итоге с 2:00 по настоящее время ждем. Мест нет, каждый сидит на персональной багажной тележке вместе с чемоданами", - рассказывала одна из пассажирок FlyDubai.

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