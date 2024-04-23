Международный аэропорт Гейдар Алиев: путь к развитию

23 апреля 2014 года новый терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев принял первых своих гостей. Это стало важным шагом в развитии гражданской авиации страны, открывшим новые возможности и создавшим более комфортные условия для пассажиров, передает Day.Az.

Бакинский аэропорт, обладающий двумя взлетно-посадочные полосами, 89 стоянками для самолетов и способностью обслуживать более 20 рейсов в час, является одним из немногих аэропортов, способных принимать самые большие самолеты в мире.

За 10 лет в столичном аэропорту было обслужено более 36 миллионов пассажиров. Общая пропускная способность Бакинского аэропорта - 9 миллионов человек в год; в день отсюда проходят более 15 тысяч пассажиров и выполняется свыше 130 рейсов. Только за прошлый год аэропорт обслужил 5,8 миллионов пассажиров, что превысило на 23,5% результаты 2019 года, считавшегося рекордным для мировой авиации. С каждым годом возрастает также роль Международного аэропорта Гейдар Алиев как транзитного узла. В 2023 году количество транзитных пассажиров выросло на 142% и достигло 162 тысяч человек.

За последние годы были реализованы ряд инфраструктурных проектов и успешно внедрены инновационные решения, направленные на удовлетворение растущего пассажиропотока и улучшение опыта путешествий. Кроме того, каждый год в истории Бакинского аэропорта запомнился достижениями, подтверждающими его статус ведущего аэропорта региона. 2024 год не стал исключением, в этом году Международный аэропорт Гейдар Алиев стал победителем премии Skytrax World Airport Awards в седьмой раз в номинациях "Лучший аэропорт Центральной Азии/СНГ" и в третий раз "Лучший аэропортовый персонал Центральной Азии/СНГ".

Таким образом, сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев уверенно развивается и старается удовлетворить потребности и ожидания всех своих пассажиров, сделать их путешествие комфортным и безопасным. Столичный аэропорт, выступая одним из основных игроков авиационной отрасли, стремится стать одним из самых современных аэропортов не только в регионе, но и в мире.

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