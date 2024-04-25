Премьер Таиланда предупредил иностранцев на Пхукете: рая для иностранных нарушителей закона на острове не будет. Остров ждёт "революция сверху", главная цель которой, по сути, ужесточить контроль за иностранцами, особенно долгосрочно проживающими на острове.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом премьер страны Сретта Тависин заявил, обращаясь к главам консульских миссий и сотрудникам правоохранительных органов из 12 стран.

"Пхукет добился прогресса во многих отношениях, однако нам требуется больше, чем просто экономические выгоды. Туризм улучшил экономику за последние семь месяцев, у людей стало больше денег и наблюдается процветание. Однако это процветание не продлится без стабильности", - заявил премьер.

По его словам, центральное место в модели Пхукета займёт "приоритет защиты жизни и имущества, в том числе как местных жителей, так и туристов". А вслед тому он и признал "проблему нарушений закона иностранными гражданами" и пообещал справедливое вмешательство правительства.

Далее Сретта анонсировал "строгие меры по повышению безопасности, включая строгое соблюдение закона, пресечение незаконной деятельности и продвижение ответственной туристической практики". К нему присоединился Киттират Панпетч, заместитель начальника полиции, который в свою очередь изложил планы создания всеобъемлющей базы данных для мониторинга запрещенной деятельности и борьбы с иностранными преступными элементами. Премьер же подчеркнул важность сотрудничества с иммиграционной и туристической полицией "в целях искоренения незаконных операций".

"Существует множество туристических компаний, которые соблюдают закон, поэтому мы не хотим омрачать общую картину. Но мы призываем проявлять бдительность в отношении нарушителей закона, чтобы обеспечить законность каждого аспекта туристического сектора", - подвел итог премьер-министр Сретта.

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