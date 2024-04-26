Как поездки на частных легковых автомобилях на освобожденные территории Азербайджана повлияют на туризм?

С завтрашнего дня граждане смогут на частных легковых автомобилях совершать поездки в город Шуша и поселок Суговушан, а также в город Лачин.

Как сказал Trend эксперт по туризму Рахман Гулиев, это положительно скажется на развитии туризма, передает Day.Az.

"Это также может быть применено к другим территориям Азербайджана, освобожденным от оккупации. Однако, учитывая важность обеспечения безопасности людей, это произойдет по мере того, как районы будут очищаться от мин, что требует определенного времени", - сказал он.

Эксперт отметил также большое значение придания международного статуса строящемуся аэропорту в Лачине.

"Это означает, что будут организованы прямые рейсы из-за рубежа в Лачин. Это внесет большой вклад в экономику региона. Лачинский аэропорт будет обслуживать также Шушу и близлежащие районы, Кяльбаджар, Ханкенди. Подобные крупные проекты реализованы и в других районах. Уже введен в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт. Это означает, что в ближайшие годы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы станут ведущими регионами мира", - сказал Гулиев.

Он добавил, что в Лачине очень богатая флора, насчитывается около 2000 видов растений, большинство из которых лекарственные. "То есть здесь можно будет открывать предприятия, производить продукцию из этих растений. Это также станет видом деятельности для людей, возвращающихся в родные места. Кроме того, важно развитие сельского хозяйства в Лачине", - сказал эксперт.

Отметим, что граждане могут получить разрешение на поездку на частных легковых автомобилях с 26 апреля через портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az). Срок действия оформленных разрешений - 2 дня. Поездка в город Лачин будет возможна по маршруту Джебраил-Зангилан-Губадлы-Лачин, въезд - через пропускной пункт Алханлы Физулинского района по "Дороге Победы" и поселок Горадиз. Под частными легковыми автомобилями подразумеваются транспортные средства категории B с государственным регистрационным знаком Азербайджана. Лица, управляющие частными легковыми автомобилями, должны ознакомиться с правилами и информацией о минной безопасности на портале "Yolumuz Qarabağa", а также проинформировать об этом пассажиров автомобиля. Перед поездкой граждане смогут через портал забронировать номера в гостиницах и других пунктах размещения.

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