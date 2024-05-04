Названа новая беда отелей в Таиланде, из-за которой жизнь туристов может стать невыносимой: острову Пхукет угрожает засуха. По крайней мере, как пишут туристические СМИ, отелям приходится бороться с "обостряющимся кризисом нехватки пресной воды", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявил Танет Тантипириякит, президент Туристической ассоциации Пхукета, он призвал правительство найти устойчивое решение ежегодного дефицита воды."Основные водохранилища острова - Банг Вад, Клонг Ката и Банг Неоу Дум в настоящее время работают с пониженной на 20% мощностью. Правительству еще предстоит найти жизнеспособное решение водной проблемы. А пока индустрия туризма страдает, поскольку операторы отелей вынуждены закупать воду, сохраняя при этом стандарты цен, чтобы избежать завышения цен для туристов", - заявил он.

Он напомнил, что Пхукет - главное туристическое направление страны. "У нас должна быть лучшая система водоснабжения", - уверил он.

При этом Софон Тонгсай, глава Управления по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Пхукет, предупредил, что уровень воды в водохранилище Банг-Вад сейчас критически низок. "Если в ближайшее время не выпадут значительные осадки, нам придётся снизить скорость сброса из водохранилища Банг-Вад и использовать воду из частных источников в качестве временной меры", - заявил он.

Единственное, на что надеются на острове - это на прогноз погоды. Южный метеорологический центр прогнозирует, что на острове могут выпасть дожди раньше, чем ожидалось. Со второй недели мая осадки должны быть даже более обильными, чем в предыдущие годы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!