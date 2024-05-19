Крупнейший авиаперевозчик Австралии заплатит за обман пассажиров

Qantas Airways согласилась выплатить 120 млн австралийских долларов ($79 млн) в качестве компенсации пассажирам и штрафа властям за продажу билетов на более чем 8000 отмененных рейсов в период с мая 2021 года по июль 2022 года. Об этом пишет газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на базирующуюся в Сиднее авиакомпанию в прошлом году. Регулятор обвинил Qantas в введении в заблуждение клиентов путем рекламы билетов на аннулированные авиарейсы.

По условиям внесудебного урегулирования, Qantas выплатит штраф правительству Австралии в размере 100 млн австралийских долларов ($66 млн). Еще около 20 млн австралийских долларов ($13 млн) пойдет на компенсации более чем 86 000 пострадавшим пассажирам.

Новый генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон принесла извинения клиентам, заявив, что авиакомпания подвела их доверие и не оправдала собственных стандартов. Она признала, что Qantas не смогла своевременно уведомить о массовых отменах рейсов.

Глава ACCC Джина Касс-Готтлиб раскритиковала "вопиющее и неприемлемое" поведение авиаперевозчика. По ее словам, многие пассажиры построили планы на отпуск или деловые поездки, забронировав "фантомные" билеты на отмененные рейсы.

Размер компенсации составит 225 австралийских долларов ($149) за внутренний билет и 450 долларов ($298) - за международный перелет. Выплаты дополнят другие меры, принятые Qantas, включая предоставление альтернативных рейсов и возврат средств.

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