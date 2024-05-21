Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Афганистан, которые были приостановлены в августе 2021 года после смены политического режима в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, после почти трехлетнего перерыва самолет Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула, приземлился в международном аэропорту Кабула. Его встречали представители посольства Турции и местных властей.

Рейсы национального турецкого перевозчика по маршруту Стамбул - Кабул будут совершаться четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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