Жители курорта Европы пригрозили заблокировать аэропорт из-за наплыва туристов

Жители испанского острова Майорка пригрозили заблокировать местный аэропорт из-за наплыва туристов летом. Об этом пишет британский таблоид Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

17 мая активисты из ассоциации "Меньше туризма, больше жизни" провели собрание, на котором обсудили подготовку антитуристического протеста в аэропорту Пальмы - одной из самых загруженных воздушных гаваней в Европе в пиковые летние месяцы. Они планируют приехать туда на машинах, тем самым создав большие пробки на дорогах.

Еще одна задумка активистов - устроить туристам "интенсивное лето". Авторы идеи планируют поселиться в основных отелях популярного курорта, чтобы "расстроить путешественников" и заставить власти прислушаться к ним.

Как сообщает источник, испанцы недовольны тем, что британские и немецкие отдыхающие игнорируют меры властей Майорки по борьбе с употреблением алкоголя. В частности, за распитие спиртного на улицах ввели штраф в размере до 1,3 тысячи фунтов стерлингов (около 149 тысяч рублей), а магазинам, продающим горячительные напитки, запретили работу после 21:30.

Жители Майорки регулярно жалуются на поведение приезжающих на остров туристов. В мае толпа девушек в бикини прогулялась по городу Пальма и вызвала негодование испанцев. До этого еще один иностранец прошелся по центру курорта в трусах, спровоцировав волну критики.

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