В прошлом году Афины приняли более семи миллионов туристов, и эксперты прогнозируют увеличение этого показателя в 2024 году как минимум на 20 процентов, однако мэрия жалуется, что основная часть доходов от туризма минует городской бюджет и уходит в казну государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационно-аналитический сайт Athens News со ссылкой на публикацию Euronews.

Европейские страны принимают меры по борьбе с чрезмерным туризмом - проблемой, от которой страдает и греческая столица. В свое время городские власти приложили немало усилий, чтобы сделать Афины конечным пунктом назначения, а не паромным терминалом, откуда многочисленные туристы отправляются, после селфи у Парфенона, на греческие острова.

Каков же результат? По словам Катерины Кикилия, профессора кафедры менеджмента туризма в Университете Западной Аттики, сверхтуризм уже изменил до неузнаваемости жилищный рынок столицы: цены на аренду жилья по всему городу взлетели, особенно если квартира рядом с метро - основной вид транспорта в городе.

Барселона недавно приняла меры против краткосрочной аренды, отмечается в статье, но Афины хотят пойти дальше и рассматривают более комплексный подход.

"Все эти усилия в сфере туризма мало что значат для города в экономическом плане. Каждый турист приносит городу 40 евроцентов, но мы этих денег еще не видели, хотя уже июль. Я хочу сказать, что мы должны найти способ сделать туризм устойчивым, чтобы он не приводил к еще большему росту неравенства", - заявил мэр Афин Харис Дукас в интервью Euronews.

Он сообщил, что сейчас проводится исследование туристического потенциала города, по результатам которого будут приняты меры. Одну из них предложил муниципалитет, сказал мэр, добавив, что идея заключается в том, чтобы "туристическая пошлина, которая в пятизвездочных отелях составляет до 10 евро, направлялась, как делается почти во всей Европе, в бюджет города, чтобы мы могли развивать инфраструктуру".

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