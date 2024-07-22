Ведутся переговоры с египетскими перевозчиками об открытии прямых рейсов в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.

"Сотрудничество между нашими странами включает в себя и сферы культуры и туризма", - сказал он.

Министр отметил, что после пандемии за последние два года количество туристов, путешествующих из Египта в Азербайджан, удвоилось. Число граждан Азербайджана, путешествующих в Египет, увеличилось почти в 3 раза.

"Прямые рейсы могут еще больше увеличить эти цифры. В настоящее время "Азербайджанские авиалинии" выполняют 2 прямых рейса между Баку и Шарм-эль-Шейхом", - добавил Набиев.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 27 марта 1992 года. Посольство Египта в Баку функционирует с апреля 1993 года, а Посольство Азербайджана в Каире - с января 1994 года.

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