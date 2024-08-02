https://news.day.az/tourism/1679126.html Толпы туристов устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле
Толпы туристов устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле
В португальском городе Албуфейра две толпы туристов из разных стран устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NL Times.
Уточняется, что в одной группе иностранцев оказались голландцы, а во второй - ирландцы. Последние жаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера и вступили с другими постояльцами в словесную перепалку. Затем в ход пошли ножи, в результате чего четверо голландцев и один ирландец получили ранения. Пострадавшим от 17 до 21 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре