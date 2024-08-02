Толпы туристов устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле

В португальском городе Албуфейра две толпы туристов из разных стран устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NL Times.

Уточняется, что в одной группе иностранцев оказались голландцы, а во второй - ирландцы. Последние жаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера и вступили с другими постояльцами в словесную перепалку. Затем в ход пошли ножи, в результате чего четверо голландцев и один ирландец получили ранения. Пострадавшим от 17 до 21 года.

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