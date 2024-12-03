Путешествие в Италию – очаровательный Менаджио, грандиозный музей лодок Европы, место казни Муссолини

В рамках медиа-тура группа журналистов посетила один из самых красивых уголков Италии - Комо и близлежащие к одноименному озеру города региона Ломбардия. Визит был организован при поддержке ENIT S.P.A. (Национальное агентство Италии по туризму), авиакомпании AZAL и Торгово-промышленной палаты Комо-Лекко. Представляем читателям Trend Life вторую часть увлекательного путешествия, передает Day.Az.

Менаджио - очаровательный курортный городок

Менаджио - очаровательный курортный городок, расположенный на берегу озера Комо в Северной Италии. Здесь живет чуть более трех тысяч человек. Менаджио привлекает туристов своими историческими и архитектурными достопримечательностями, а также живописными окрестностями.

В средние века город стал ключевым, благодаря единственной торговой дороге между долинами Ломбардии и регионами к северу от Альп. Город огородили крепостной стеной, на вершине горы построили крепость. Сейчас от неё остались только стены. На протяжении веков здесь правили галлы, швейцарцы, испанцы, австрийцы, город подвергался разрушениям. И только в конце 19 века он вошел в состав Италии. Интересно, что именно в окрестностях Менаджио в апреле 1945 года партизанами был пойман и казнен Бенито Муссолини, когда пытался бежать из страны.

Главная площадь, носящая имя Гарибальди, является центральным местом в городе, вокруг которой находятся модные магазины, кафе и рестораны. Пройдя через площадь, попадаем на главную улицу Кальви, названую в честь жителя города, который обнаружил в воде у берега в 1500 году римскую мемориальную доску, датируемую I веком до н.э. Ныне эта доска прикреплена к наружной стене церкви Святой Марты. Её возвели в 1600 году, интерьеры украшены картинами XVII века. Церковь благодаря розовому фасаду и необычному куполу стала настоящим местным украшением. Среди основных достопримечательностей - барочная церковь Св. Стефана (XVII век), вилла Гаровальо (XIX век) и вилла Вигони (XVIII-XIX вв.) с пейзажным парком, который посещал Гёте.

Здесь очень красивая набережная вместе с причалом, к которому все время прибывают и от него отправляются паромы, корабли и катера, одушевляя связь между городами и принимая многочисленных туристов.

Продолжением путешествия стал обед из типичных региональных продуктов итальянской кухни в семейном ресторане Agriturismo Sorsasso в местности Домазо, где на холмах Домазо-Альто-Лаго-ди-Комо налажено винодельческое производство.

Уникальный музей лодок - Музей Барка Лариана в Пьянелло дел Ларио

Начиная с 1970-х годов традиционные деревянные лодки стали быстро выходить из употребления. Чаще всего их бросали в доках или возле домов, разбирали на дрова или на стройматериалы. Энтузиасты-краеведы стали выкупать самые интересные экземпляры и реставрировать, чтобы сохранить память о традиционном занятии местных мастеров. Museo della Barca Lariana (Museo Barca Lariana) по праву носит название одного из самых самых грандиозных музеев навигации (лодок) на территории Европы. Он был основан в 1982 году в здании бывшей прядильной фабрики 19 века, и первоначально был посвящен истории судоходства на озере Комо, а ныне раскрывает традиции судоходства Италии. Его коллекция насчитывает более 500 экспонатов, связанных с историей плавания, включая гребные лодки, гондолы, рыбацкие, охотничьи и контрабандные лодки, прогулочные и соревновательные моторные лодки, парусники и старинные рабочие лодки. Среди раритетов скоростные моторные лодки, которые когда-то были построены компанией Abbate и другими известными верфями на озере Комо для итальянской финансовой и пограничной полиции. Исторические лодки, оборудование и аксессуары, знаменитые рабочие и рыболовецкие гондолы озера Комо, также известные как Lucia, на которых гребут стоя, дают интересное представление о традициях судоходства на озере Комо. Здесь создан специальный зал Riva, где, проходя от экспоната к экспонату, можно совершить путешествие во времени от 1930-х до 1960-х годов. Среди наиболее известных экспонатов можно отметить судно Riva HaLu 1930 года - одну из наиболее старых лодок в коллекции. Особой популярностью пользуется и гоночная лодка с мотором Guzzi, а также судно, обитое шотландским хлопком. Вход в этот уникальный музей стоит 6 евро.

Опера на родине оперы

Италия считается родиной оперы. Именно здесь зародился этот музыкальный жанр ещё в XV веке. Опера выросла из "духовных мистерий", которые исполнялись многоголосьем в церквях на праздниках. Эти прародительницы современной оперы писались только на библейские сюжеты, но постепенно жанр стал выходить за пределы храмов. Со временем либретто (содержание) становилось более светским, и музыканты создавали свои произведения, черпая вдохновение в сюжетах известных писателей, народных легендах, сказках.

И потому посещение концерта "Butterfly Gala" в Teatro Sociale di Como, где выступала известная вокалистка, сопрано Eleonora Buratto в сопровождении фортепиано Davide Cavalli, придало путешествию особый колорит. А ведущим вечера был Stefano Belisari по прозвищу Elio - известный итальянский певец, комик, актер и музыкант. В полуторачасовой концертной программе были представлены шедевры итальянской оперы. Кстати, здание Teatro Sociale di Como было построено в нео-готическом стиле архитектором Джузеппе Куси в 1813 году и расширено в 1855 году. Это здание было построено взамен существующего в 1764/65 годах, которое считалось устаревшим, созданного на месте разрушенного средневекового замка Торре-Ротонда. В 40-х годах Teatro Sociale di Como стал альтернативой оперному театру Милана "Ла Скала", который был поврежден во время войны. В середине 80-х здесь была проведена масштабная реконструкция, в результате которой было построено здание на 900 мест с пятью ярусами с массивными колоннами и монументальным неоклассическим фасадом сооружения.

Продолжение следует...

Первая часть по ссылке

Фото - Вугар Иманов