Путешествие в Италию – на берегу живописного Комо, вояж по озеру, волшебная идиллия …

В рамках медиа-тура группа журналистов посетила один из самых красивых уголков Италии - Комо и близлежащие города. Визит был организован при поддержке ENIT S.P.A. (Национальное агентство Италии по туризму), авиакомпании AZAL и Торгово-промышленной палаты Комо-Лекко. Представляем читателям первую часть - о достопримечательностях центра провинции Ломбардии - Комо, расположенной в живописной местности у юго-западной оконечности озера Комо, в обрамлении предгорий Альп, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

До Милана мы добрались прямым рейсом из Баку, откуда всего 50 км до Комо преодолели на шаттле (также можно добраться поездом или автобусом), разместились в отеле Albergo Terminus, построенном в XIX веке. Из отеля открывается великолепный вид на озеро Комо - одну из главных природных достопримечательностей Италии, уже давно являющееся популярным туристическим направлением с большим количеством посетителей каждый год.

Для нас был организован обед в Bistrot hotel Barchetta с итальянскими блюдами.

Забегая вперед, отмечу, что программа была очень насыщенной и за несколько дней мы побывали во множестве мест. Впечатлений масса - от радушной атмосферы до доброжелательности людей, потрясающей архитектуры до природы, красивых домиков и чистого воздуха, средневековых соборов и базилики, очаровательных вилл и набережной, теплой осенней солнечной погоды. Но обо всем по порядку...

Из истории

Этот древний город еще в 193 г. до н. э. входил в состав Римской республики. Здесь какое-то время жил Юлий Цезарь, по его приказу были возведены новые защитные сооружения и мощная военно-морская база римского флота. Плиний Старший, древнеримский писатель-эрудит, автор единственного, дошедшего до нас его труда "Естественная история", крупнейшего энциклопедического сочинения античности, родился в городе Комо в 23 году н.э. Но самый знаменитый уроженец Комо - это физик и химик, один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта (1745- 1827), в честь которого названа площадь, установлен памятник и действует музей. Все мы знаем, что электрическое напряжение измеряется в "вольтах".

В 1470-е годы Комо стал одним из первых в Италии центров книгопечатания. Издавна местные жители выращивают оливы, гранат, виноград. С XVI века основу местного хозяйства составило производство шёлка. Ныне Комо является самым большим производителем шелка в Европе. Центром современного города является площадь Кавур, а самым значительным зданием - беломраморный собор Duomo Cattedrale di Como, который был построен на месте церкви XI века и унаследовал её название, Санта-Мария-Ассунта (Вознесения Богородицы). Строительство собора было начато в 1396 году и завершено спустя почти 400 лет - в 1770 году. Его высота составляет 75 метров. Собор имеет впечатляющий купол в стиле барокко, а также богатое внутреннее убранство. Но главное сокровище собора - это фасад со скульптурными украшениями, работы над которым шли в XV веке.

Рядом с собором - Бролетто, прекрасное по архитектуре здание бывшей ратуши (1215, фасад 1435). Древнейшее сооружение города - церковь Сан-Карпофоро IV века стоит на месте римского храма Меркурия. Романская церковь Сант-Аббондио была освящена Урбаном II в 1095 г. и до сооружения нынешнего собора служила главным храмом города. Один из чистейших образцов ломбардского стиля - базилика Сан-Феделе XII века.

Именно в этом историческом центре, вокруг этих памятников, сосредоточены основные торговые центры для любителей шопинга, брендовые магазины, множество кафе и ресторанов.

Подъем на фуникулере на гору Брунате

Город окружен горами, на одну из них - Брунате, по названию расположенного здесь очень уютного городка, можно подняться на фуникулёре и полюбоваться со смотровой площадки великолепной панорамой Комо и итальянскими Альпами. Путь наверх начинается с набережной Комо, площади Alcide de Gasperi. Исторический фуникулер был открыт в 1894 году (в этом году исполнилось 130 лет) и работает по сей день. Стоимость проезда туда-обратно составляет 6 евро, время в пути - около 10 минут. Билет необходимо сохранять до обратного пути, он понадобится при посадке на фуникулер.

Живописный променад с видом на озеро, горы и виллы! Здесь всюду гармония: в цветах и оттенках гор и озер, архитектуры и природы, земли и неба. Пейзажи озера Комо воспеты поэтами, музыкантами, писателями: Стендаль, Байрон, Лист... Город Комо очаровывает с первых шагов: предгорья Альп, живописные виды, прекрасная природа, переплетение узких улиц с уютными домами, красивыми балкончиками и цветами. Гулять по старому городу и набережной Комо можно бесконечно. В нем проживает чуть больше 80 тысяч человек, но десятки тысяч туристов приезжают сюда в течение всего года. От холодных ветров город защищают высокие горы, вдоль которых протянулись уютные деревеньки и небольшие городки, где представители бомонда со всего мира покупают себе роскошные виллы. Здесь также любят заниматься водным спортом и воздухоплаванием, прогулками в ландшафтных садах.

После фуникулера для нас была организована презентация туристического и культурного предложения озера Комо в отеле Hilton Lake Como, и ужин в ресторане Terrazza 241 с национальными изысками. Кухня Комо исторически сформировалась на основе местных продуктов - речная рыба и продукция альпийского животноводства. Очень вкусно!

Драйвовая прогулка на катере по лучезарному озеро Комо

Разовый проезд на общественном транспорте по городу стоит от 1,50 евро, пригородный - около 6 евро. Прокат машины стоит около 30 евро в день. Дороги здесь узкие, двухлинейные, бывают и пробки, но высокая культура говорит сама за себя - за несколько дней пребывания не услышали ни одного сигнала.

По озеру организованы экскурсии на пароме, стоимость на одного человека - 25 евро. Есть комфортабельные теплоходы, предназначенные для долгих поездок. Для нас был нанят специальный скоростной катер (час - 500 евро), на котором мы совершили драйвовую прогулку по озеру.

Огромное, очень глубокое озеро (до 400 м глубины, протяженность периметра - 170 км) необычной формы состоит из трех рукавов, сливающихся воедино, напоминая букву Y. Северный рукав называется Колико, юго-восточный - Лекко, а юго-западный - Комо.

Еще с древних времен здесь любили отдыхать правители и поэты, в средние века здесь жил и творил великий Леонардо да Винчи. Недвижимость вокруг озера Комо пользуется спросом у самых богатых и влиятельных людей нашей планеты. Сюда приезжают на отдых политики, здесь покупают виллы звезды кино и музыканты, владельцами местных вилл были короли и императоры. В наше время здесь имеют виллы Мадонна, Сильвестр Сталлоне, Джордж Клуни, Дрю Берримор, Анджелина Джоли, Бред Питт и другие, жил здесь и Джанни Версаче.

Одной из остановок стала Velarca, знаменитая лодка-дом, которая считается одним из самых ярких примеров плавучей архитектуры, построенная в Италии в прошлом веке. Проект лодки был разработан в 1959-1961 годах студией BBPR, которая всего двумя годами ранее уже спроектировала Torre Velasca, один из знаковых миланских небоскребов. Дом-лодка, заказанный мужем и женой Эмилио и Фьямметтой Норса, задумывался как место отдыха, где супруги могли бы принимать друзей и представителей итальянской культуры того времени.

Во время прогулки можно было полюбоваться виллами, построенными на рубеже XVIII-XIX вв., а также домами знаменитостей. Виллы озера Комо являются смесью роскоши и гармонии, которые за многие столетия обросли историями и легендами. Горные пейзажи, водопады, катера и парусные лодки, виллы и домики, водная гладь озера Комо создавали необычайное ощущение душевной идиллии. Кстати, на берегу есть такие достопримечательности, до которых можно добраться только водным транспортом.

Самым интересным стало посещение Villa Balbianello (вход - 6 евро), расположенной в городе Ленно. Вилла, построенная в 19 веке, находится на краю мыса Доссо д'Аведо над озером Комо. Это дворцово-парковый ансамбль, который построен в конце XVIII века как летняя резиденция кардинала Дурини. Она принадлежала именитым личностям, пока в 1988 году не перешла в собственность Национального фонда Италии. Вилла получила всемирную известность благодаря элегантным террасным садам и снятым там голливудским фильмам, среди которых "Месяц у озера", "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов", "Казино Рояль". Сюда любят приезжать молодожены и делать роcкошные love story, играть свадьбы. Здесь также хранится потрясающая коллекция произведений искусства и редкостей известного путешественника, бывшего владельца виллы Гвидо Мондзино.

Самобытные деревушки со средневековыми церквями, прекрасные архитектурные ансамбли, исторические дворцы аристократов и известнейшие виллы, такие как Вилла Балбьянелло, Вилла Мельци, Вилла д'Эсте и другие поражают своей красотой.

Продолжение следует...

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