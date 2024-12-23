https://news.day.az/tourism/1717690.html Иранская авиакомпания совершила первый «женский» рейс Авиакомпания Aseman Airlines совершила первый рейс, участницами которого были только женщины, в Иране. Об этом пишет местное агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что лайнер прилетел в священный город Мешхед на северо-востоке страны. Им управляла Шахрзад Шамс - первая женщина-пилот Ирана.
Иранская авиакомпания совершила первый «женский» рейс
Авиакомпания Aseman Airlines совершила первый рейс, участницами которого были только женщины, в Иране. Об этом пишет местное агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что лайнер прилетел в священный город Мешхед на северо-востоке страны. Им управляла Шахрзад Шамс - первая женщина-пилот Ирана. На борту находилось 110 пассажирок.
По данным источника, рейс состоялся 22 декабря, когда в Иране в этом году отмечался День матери. Дата приурочена к годовщине рождения Фатимы аз-Захры, дочери пророка Мухаммеда.
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