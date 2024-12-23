Иранская авиакомпания совершила первый «женский» рейс

Авиакомпания Aseman Airlines совершила первый рейс, участницами которого были только женщины, в Иране. Об этом пишет местное агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что лайнер прилетел в священный город Мешхед на северо-востоке страны. Им управляла Шахрзад Шамс - первая женщина-пилот Ирана. На борту находилось 110 пассажирок.

По данным источника, рейс состоялся 22 декабря, когда в Иране в этом году отмечался День матери. Дата приурочена к годовщине рождения Фатимы аз-Захры, дочери пророка Мухаммеда.