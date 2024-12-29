В ЕС обвинили популярный лоукостер в неправомерных штрафах пассажиров

Член Европарламента (ЕП) от Франции Виржини Жорон обвинила популярный в Евросоюзе (ЕС) ирландский лоукостер Ryanair в систематических неправомерных штрафах пассажирах. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась "Лента.ру", передает Day.Az

"Ryanair и некоторые другие авиакомпании налагают штрафы на своих пассажиров, если они не проходят регистрацию до прибытия в аэропорт. Это ненормальная практика в авиационной отрасли. Как ни странно, Ryanair запрещает пассажирам проходить регистрацию в часы, предшествующие вылету, (...) штраф взимается с каждого человека, что особенно сильно сказывается на семьях. При штрафе в размере более 50 евро семье, возможно, придется заплатить более 250 евро, что иногда превышает стоимость перелета", - пишет она.

Так, Жорон спрашивает у Еврокомиссии, расследовали ли она подобную практику и приняла ли меры для ее прекращения. "Если Комиссия не предпримет никаких действий, чтобы остановить это злоупотребление, могут ли государства-члены принять меры по этому вопросу?" - интересуется член ЕП.