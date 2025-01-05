Пассажиропоток в аэропортах Турции в 2024 году вырос

Услугами аэропортов Турции в 2024 году воспользовались 230 млн 224 тыс. 611 человек, что на 7,5 процента больше показателя предыдущего года.

Как передает Day.Az, статистику пассажиропотока в воздушных гаванях страны обнародовал в воскресенье министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Глава Минтранса привел данные Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), согласно которым, только в декабре 2024 года было зарегистрировано около 170 тыс. авиарейсов, из которых до 58 тыс. - международные. Число пассажиров составило 15 млн 562 тыс. 646 человек, из которых почти 8,5 млн приобрели билеты на международные перелеты.

В целом за 2024 год в аэропортах Турции совершили посадку и взлет 902 078 самолетов на внутренних рейсах и 866 779 - на международных.

Через терминалы воздушных гаваней страны за год доставлено 4,9 млн тонн грузов.

Уралоглу сообщил также, что в аэропортах туристических провинций Турции в прошлом году было обслужено 60,8 млн авиапассажиров, в том числе 38 млн 254 тыс. 905 - в аэропорту Антальи.