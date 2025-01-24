В Баку состоится заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму

Азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым посетила Испанию в рамках международной туристической выставки "FITUR" в Мадриде.

Как сообщает Day.Az, в рамках визита Фуад Нагиев и генеральный секретарь ООН по туризму Зураб Пололикашвили на встрече в штаб-квартире организации в Мадриде подписали соглашение о проведении 4-6 июня 2025 года в Азербайджане 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН по туризму.

На встрече также обсуждались выдвижение Азербайджаном кандидатуры в члены Исполнительного Совета ООН по туризму на 2025-2029 годы, совместная деятельность в рамках декларации Глазго в день туризма на COP29, инициатива по расширению сотрудничества в области туристического образования с организацией, а также заявка Азербайджана на номинацию "Лучшее туристическое село" Всемирной туристской организации ООН.

В ходе визита состоялась встреча Фуада Нагиева с министром промышленности и туризма Испании Жорди Хереу.

Ф.Нагиев проинформировал о представлении Азербайджана национальными стендами на выставках "FITUR" и "IBTM World", проводимых в Испании с целью продвижения туризма страны на европейском рынке, о развитии связей с Испанией в рамках международных организаций и пригласил Жорди Хереу на 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму, которое состоится в Баку.

В свою очередь, отметив перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, Хереу подчеркнул важность дальнейшего развития связей и увеличения взаимных туристических визитов.

В рамках выставки "FITUR" в азербайджанском павильоне состоялись встречи Фуада Нагиева с министром туризма Бразилии Селсо Сабино, министром туризма и коммерции Андорры Жорди Торресом Фалько, а также председателем Комитета по туризму Республики Узбекистан Умидом Шадиевым, проведены обсуждения о существующих туристических связях с соответствующими странами.