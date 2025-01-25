Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Германии

Азербайджан примет участие в туристической выставке ITB Berlin 2025, которая пройдет 4-6 марта в Берлине.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в Государственном агентстве по туризму Азербайджана начались соответствующие работы.

Так, в связи с участием в вышеуказанном мероприятии будет установлен выставочный стенд "под ключ".

Азербайджан традиционно активно участвует в международной туристической выставке ITB, что является важным шагом для продвижения туристического потенциала страны на рынке Германии и всего мира.

Деятельность азербайджанских представителей на выставке, информация, представленная на стенде, а также налаженные связи между туристическими компаниями Азербайджана и зарубежными партнерами способствуют увеличению числа туристов, посещающих страну, в том числе из Германии и других стран.