Стало известно, сколько туристов посетили Азербайджан в январе

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан в январе текущего года, составило 172 тысячи 653 человека.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно информации, этот показатель на 4%, или 6 тысяч 785 человек больше, чем в январе прошлого года. В январе 2023 года количество иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан, составило 165 тысяч 868 человек.

В прошлом месяце Азербайджан посетили 41 тыс. 490 туристов из России, 31 тыс. 632 - из Турции, 17 тыс. 73 - из Индии. Кроме того, в январе Азербайджан посетили 15 тыс. 87 туристов из Ирана, 8 тыс. 710 - из Грузии, 6 тыс. 193 - из Саудовской Аравии, 5 тыс. 540 - из Казахстана, 5 тыс. 476 - из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 тыс. 270 - из Пакистана, 3 тыс. 724 - из Кувейта, 2 тыс. 978 - из Узбекистана, 2 тыс. 860 - из Туркменистана, 2 тыс. 603 - из Китая, 2 тыс.438 - из Украины, 2 тыс. 33 - из Израиля.