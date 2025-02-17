В Азербайджане запретили ряд видов деятельности в туристических зонах

В Азербайджане установлены штрафы за осуществление запрещенной деятельности на территории туристических и рекреационных зон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, за осуществление деятельности, запрещенной законом "О туризме" на территории туристско-рекреационных зон, физические лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, должностные лица - от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, юридические лица - от трех тысяч до четырех тысяч манатов.