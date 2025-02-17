https://news.day.az/tourism/1730876.html В Азербайджане запретили ряд видов деятельности в туристических зонах В Азербайджане установлены штрафы за осуществление запрещенной деятельности на территории туристических и рекреационных зон. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
В Азербайджане запретили ряд видов деятельности в туристических зонах
В Азербайджане установлены штрафы за осуществление запрещенной деятельности на территории туристических и рекреационных зон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, за осуществление деятельности, запрещенной законом "О туризме" на территории туристско-рекреационных зон, физические лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, должностные лица - от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, юридические лица - от трех тысяч до четырех тысяч манатов.
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