https://news.day.az/tourism/1740033.html Из российского города в Баку станут чаще летать прямые рейсы Авиакомпания "ЮТэйр" намерена увеличить количество рейсов из Сургута в Баку в предстоящий отпускной период. Об этом сообщает Телеграм-канал "Транспортный цех/Югра", передает Day.Az со ссылкой на ugra.kp.ru. В настоящее время из Сургута в столицу Азербайджана Баку можно улететь по средам. С 6 июня появится дополнительный рейс.
Из российского города в Баку станут чаще летать прямые рейсы
Авиакомпания "ЮТэйр" намерена увеличить количество рейсов из Сургута в Баку в предстоящий отпускной период. Об этом сообщает Телеграм-канал "Транспортный цех/Югра", передает Day.Az со ссылкой на ugra.kp.ru.
В настоящее время из Сургута в столицу Азербайджана Баку можно улететь по средам.
С 6 июня появится дополнительный рейс. Отправление из Сургута запланировано на 06:40 по пятницам. С 8 июня добавится рейс по воскресеньям с 17:15. Такое расписание будет до конца сентября.
Продажа авиабилетов на дополнительные рейсы уже открыта.
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