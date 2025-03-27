Из российского города в Баку станут чаще летать прямые рейсы

Авиакомпания "ЮТэйр" намерена увеличить количество рейсов из Сургута в Баку в предстоящий отпускной период. Об этом сообщает Телеграм-канал "Транспортный цех/Югра", передает Day.Az со ссылкой на ugra.kp.ru.

В настоящее время из Сургута в столицу Азербайджана Баку можно улететь по средам.

С 6 июня появится дополнительный рейс. Отправление из Сургута запланировано на 06:40 по пятницам. С 8 июня добавится рейс по воскресеньям с 17:15. Такое расписание будет до конца сентября.

Продажа авиабилетов на дополнительные рейсы уже открыта.