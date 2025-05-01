Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия нового прямого авиарейса

Азербайджан и Иран рассматривают запуск прямого авиасообщения между Тебризом и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава иранской провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст на встрече с сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым.

По словам Сармаста, запуск авиарейса будет способствовать расширению экономических и туристических связей между странами.

Он также добавил, что достигнута договоренность об активизации образовательного обмена между вузами двух государств. В частности, планируется обмен студентами и реализация совместных исследовательских и технологических инициатив.

Сармаст отметил, что во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку были обсуждены меры по упрощению пересечения границы для иранских студентов, обучающихся в Азербайджане, а также пути развития научного и академического сотрудничества.