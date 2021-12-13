https://news.day.az/tvigra/1414882.html Команда Балаша Касумова стала главным претендентом на выход в финал в зимней серии "Что? Где? Когда?"
Команда Балаша Касумова стала главным претендентом на выход в финал в зимней серии "Что? Где? Когда?"
В эфире Первого канала (Россия) состоялась третья игра зимней серии "Что? Где? Когда?", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В третьей игре зимней серии против телезрителей выступила команда Балаша Касумова. В креслах игроков были Дмитрий Авдеенко, Денис Галиакберов, Юлия Лазарева, Сергей Николенко, Эльман Талыбов и Балаш Касумов.
Команда выиграла со счетом 6:4, став главным претендентом на выход в финал года. Лучшим игроком был назван Эльман Талыбов, получивший "Хрустальный атом" от представителя госкорпорации "Росатом".
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