Команда Балаша Касумова стала главным претендентом на выход в финал в зимней серии "Что? Где? Когда?"

В эфире Первого канала (Россия) состоялась третья игра зимней серии "Что? Где? Когда?", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьей игре зимней серии против телезрителей выступила команда Балаша Касумова. В креслах игроков были Дмитрий Авдеенко, Денис Галиакберов, Юлия Лазарева, Сергей Николенко, Эльман Талыбов и Балаш Касумов.

Команда выиграла со счетом 6:4, став главным претендентом на выход в финал года. Лучшим игроком был назван Эльман Талыбов, получивший "Хрустальный атом" от представителя госкорпорации "Росатом".