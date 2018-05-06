Психологи: час в соцсетях подрывает уверенность в себе
Женщины, которые проводят в соцсетях от часа в день и более, чувствуют себя менее уверенными, предостерегают британские психологи. О результатах исследования они рассказали на ежегодной конференции Британского сообщества психологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В исследовании приняли участие 100 женщин. Исследователи выяснили, сколько времени каждая из них проводит в социальных сетях. Затем они раздали участницам опросники, где те должны были указать, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде.
Оказалось, что чем больше женщины проводили в соцсетях, тем больше на них давили стандарты красоты и тем менее уверенными в себе они себя чувствовали. "Идеалы для женщин существовали и раньше, но соцсети сделали их влияние намного более сильным. Женщины в соцсетях сравнивают себя с подругами, которые улучшают свою внешность с помощью фильтров", - поясняют авторы исследования.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ərəb qadınlar maşın sürməyi Bakıda öyrənir
Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе
-
5 Май 12:36 8 957
-
5 Май 12:25 6 736
-
5 Май 13:03 6 287
-
5 Май 09:37 6 158
-
5 Май 12:44 5 375